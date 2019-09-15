Bafra’da motosiklet kazası
Bafra’da meydana gelen kazada 34 yaşındaki İsmail Ozdemir ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
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Bafra’da oteller bölgesinde JR 549 plakalı aracın sürücüsü 28 yaşındaki Orhan Güzel, KH 452 plakalı motor sürücüsü 35 yaşındaki İsmail Özdemir’e çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir ağır yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan tedavi sonrası Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Özdemir yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.
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Etiketler : motosiklet kazası, trafik
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