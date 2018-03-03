Baf’ın gecesi: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 21’inci hafta açılış maçında Mağusa Türk Gücü’nü konuk eden Baf Ülkü Yurdu, karşılaşmayı 4-1 kazandı. 21’inci dakikada İltaç Keçeli ile 1-0 öne geçen kırmızı yeşilli ekip, 25’inci dakikada Felix’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin ilk devresi 2-0 sonuçlanırken, ikinci devreye de hızlı başlayan Baf Ülkü Yurdu 49’uncu dakikada yine Felix’in attığı golle farkı 3’e çıkardı. 62’nci dakikada Baf Ülkü Yurdu ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası Mağusa Türk Gücü penaltı vuruşu kazandı. Bu dakikada Yasin Kurt penaltıyı gole çevirse de, karşılaşmada son sözü yine Baf Ülkü Yurdu söyledi. 76’ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta, güzel bir vuruş yapan Mete Sağır maçın skorunu belirledi. Karşılaşmanın ardından Baf Ülkü Yurdu puanını 29’a yükseltirken, Mağusa Türk Gücü ise 26 puanda kaldı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler**, Mehmet Tarım**, Sertan Alkın**

BAF ÜY

Erdoğan Nay**

Arif Öztürk**

(Dk.79 Hürcan)

Felix Obada***

Lawal Murtadah**

İltaç Keçeli**

(Dk.57 Hasan Sedatgil)**

Fikri Arslan**

Hüseyin Hürben**

Mete Sağır***

(Dk.86 Tahsin)

Azat B. Tip***

Ahmet Hatay**

Mustafa Tekpınar**

TD: Kemal Yürekli

MAĞUSA TG

Türkkan Delideniz**

Sami Ergazi**

Yasin Kurt**

Yusuf Beyazi**

(Dk.79 Nevzat)

Kaan Güder**

Adil Uçar*

Mehmet Gürlü*

(Dk.46 Halil Turan)**

Arif Uysal**

Dinopeter**

Emre Özsin**

Omokafe**

TD: Ali Oraloğlu

GOLLER: Dk.21 İltaç Keçeli, Dk.25 ve 49 Felix, Dk.76 Mete Sağır (BÜY) Dk.62 Yasin Kurt (P) (MTG)