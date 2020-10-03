‘Azala Azala’ isimli şiir kitabı çıktı

Şair Jenan Selçuk’un kısa şiirlerden oluşan yeni şiir kitabı ‘Azala azala’ kitapçılarda. Editörlüğünü Ahmet Yıkık’ın yaptığı kitapta 98 şiir yer alıyor. Yaratılış, doğa, yaratıcılık, zaman ve ölüm gibi izlekleri odağına alan şiirlerin yer aldığı kitap, şairin dördüncü şiir kitabı olma özelliğini taşıyor.

Jenan Selçuk kitabınu şu şiirle anlatıyor:

‘Yazarak itiraf ediyorum,

yaşayarak edemediklerimi.

Bağışlanmak değil derdim.’

Jenan Selçuk kimdir?

Jenan Selçuk, 1974 yılında Stavrogonno-Baf’ta doğdu. Şair ve yazar. Çevirmenlik ve editörlük yapıyor. Şiirleri birçok dile çevrildi. Dergilerde ve antolojilerde yayımlandı. Yeraltı edebiyat ve sanat dergisi Isırgan’ı çıkaranlar arasında yer alıyordu.

Kitapları: Kaza (2003, şiir), Haz (2007, şiir), Şeytanrı (2012, şiir), Azala Azala (2020, şiir).