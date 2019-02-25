Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR & SANAT

  3. "Ayrelli Etkinliği" gerçekleşti
"Ayrelli Etkinliği" gerçekleşti

"Ayrelli Etkinliği" gerçekleşti

Yeniboğaziçi Cittaslow Belediyesi ve Slowfood Salamis işbirliginde Yeniboğaziçi Belediye Parkı'nda "Ayrelli Etkinliği" gerçekleşti.

A+A-

Yeniboğaziçi Cittaslow Belediyesi ve Slowfood Salamis işbirliginde Yeniboğaziçi Belediye Parkı'nda "Ayrelli Etkinliği" gerçekleşti.

Etkinlikte bölgedeki dernekler stand açarak yerel urünleri tattırdılar ve sattılar.
Yeniboğaziçi Başkanı Mustafa Zurnacılar  bu tür etkinliklerin havaların düzelmesi ile birlikte artacağını hatta her hafta yapmayı planladıklarını açıkladı.
Günün beğenilen yemeklerinden bir tanesi de Aytotoro Tavası idi bu yemek de YB Kadınlar Derneği tarafından yapıldı ve büyük beğeni aldı.

a1-058.jpg

Bu haber toplam 31 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler