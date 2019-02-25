Yeniboğaziçi Cittaslow Belediyesi ve Slowfood Salamis işbirliginde Yeniboğaziçi Belediye Parkı'nda "Ayrelli Etkinliği" gerçekleşti.

Etkinlikte bölgedeki dernekler stand açarak yerel urünleri tattırdılar ve sattılar.

Yeniboğaziçi Başkanı Mustafa Zurnacılar bu tür etkinliklerin havaların düzelmesi ile birlikte artacağını hatta her hafta yapmayı planladıklarını açıkladı.

Günün beğenilen yemeklerinden bir tanesi de Aytotoro Tavası idi bu yemek de YB Kadınlar Derneği tarafından yapıldı ve büyük beğeni aldı.