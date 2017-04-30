STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hasan Eriş*, Ahmet Karaoğulları**, Şakir Azizoğlu**

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu*, Hüseyin Sadıklar*, Halil Uçar*, Erbay Bertiz*, Hasan Ulukök**, Mehmet Altın*, Ömer Gül**, İbrahim Çıdamlı* (Dk.76 Fikret*), Emin Atabek* (Dk.67 Ahmet Sivri**), Mehmet Göktaş*, John Ebuka Okeye***

CİHANGİR: Mehmet Özeralp*, Burak Emir**, Ertan Bulut*, Fırat Ersalan*** (Dk.90+1 Kemal), Nurettin Gecekuşu**, Rıdvan Adeshina** (Dk.83 Charles), Yannick Stephane**, Halil Turan***, Ali Öztürk* (Dk.64 Eser**), Erol Aksunlar**, Salih Say**

GOLLER: Dk.15 ve 84 John Ebuka Okeye, Dk.73 Ahmet Sivri (Yenicami) – Dk.53 (P), 56 Halil Turan, Dk.61 Rıdvan Adeshina, Dk.89 Fırat (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftasında lig şampiyonu Yenicami ile Cihangir karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede galip gelen taraf son dakika golü ile Cihangir oldu. İlk yarısı John’un kaydettiği golle 1-0’lık skorla Yenicami üstünlüğü ile tamamlanan maçın ikinci yarısında 6 gol atıldı. Cihangir ikinci yarının ilk çeyreğinde biri penaltıdan olmak üzere Halil Turan ile 2, Rıdvan Adeshina ile 1 gol kaydederek 3-1’lik skorl üstünlüğünü ele aldı. Oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu Ahmet Sivri’nin golü ile farkı bire indiren Yenicami’de golcü oyuncu John bir kez daha ön plana çıkarak skora 3-3’lük eşitlik getirdi. Ancak maçın 89’uncu dakikasında Fırat Ersalan önde yakalanan Yenicami savunmasından sıyrılarak kaleci Ozan’ı da geçti ve takımına 4-3’lük galibiyeti getiren golü kaydetti.

Kupanın aynısı

Yenicami bu sonuçla ligde ilk haftadan sonra ikinci yenilgisini yaşadı. Koopbank Kıbrıs Kupası 2’nci tur mücadelesinde de Atatürk Stadı’nda iki takım karşı karşıya gemişti. Yenicami maçta 2-0 üstünlüğü yakalamasına rağmen Cihangir yine geriden gelerek Halil Turan (2) ve Fırat’ın yine son dakika golü ile siyah beyazlıları kupanın dışına itmişti.