Aylardır tecavüz ettiğini itiraf etti

Devrim DEMİR

Kumyalı köyünde Nisan ayından bu yana 13 yaşındaki kapı komşusunun kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiği ortaya çıkan T.A., önceki gün tutuklandı.

Küçük kız çocuğunun babasının ortaya çıkardığı olayın ardından şikâyet üzerine tutuklanan zanlı, gönüllü ifade vererek işlediği suçları itiraf etti.

Karpaz bölgesinde infiale neden olan olayın ardından zanlı tutuklanırken, anne ve babası ayrı olan küçük kız çocuğu Sosyal Hizmetler himayesine alındı.

Birçok uygunsuz görüntü bulunan kız çocuğunun telefonu da emare olarak alındı.

Zanlı T.A., tutukluluk talebi ile dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Tutukluluk duruşması kapalı oturum yapılırken, Yargıç Tutku Candaş soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Çocuk her şeyi anlattı…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, olayın ardından 13 yaşındaki kız çocuğunun annesi ile birlikte karakola götürüldü ve Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli memur eşliğinde ifade verdi, olayı anlattı.

Elde edilen bilgiye göre küçük çocuk, zanlının kendini farklı araç plakaları ile Nisan-Eylül ayları arasında defalarca aracına aldığı ve Mehmetçik-Kumyalı köyleri arasında görüştükleri yönünde ifade verdi.

İskele Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye sevk edilen ve orada gönüllü ifade veren zanlı T.A ise, küçük çocukla Nisan ayından bu yana arkadaş olduklarını ve defalarca birlikte olduklarını itiraf etti.

T.A., “16 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz”, “alıkoyma” ve “Cinsel istismar” suçlarından tutuklandı.