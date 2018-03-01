Ayhan Barış: Aşk ender bulunur…
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(İşletme)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dürüst
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Mimar
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim
Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Erken yaşlarda sanatsal bir alana eğilmemiş olmak
En büyük sevincim… Biriktirdiğim ömürlük dostluklar
Hayatımın dönüm noktası… Kıbrıs’a dönüşüm
Beni en çok etkileyen yazar… 1’e indirmek zor: Can Dündar, Ayşe Kulin, Malcolm Gladwell
Başucumdaki kitap… Şu esnada birden fazla var… Bitirmek üzere olduğum Ken Segall’ın Insanely Simple – O Kadar Basit Ki! kitabı
En keyif aldığım müzik…Her tür müzikten keyif alırım. Melodinin ruh halimle eşleşmesi önemli…
En son izlediğim film… Aile Arasında
Kendim için son aldığım şey… Çanta
Dolabımdaki en gereksiz şey… Kalın balıkçı yaka kazaklar
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Anlam yüklenmiş, hediyeyi alanı da anımsatacak her şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsız oluşum
Kendimde beğendiğim özellik… Hoşgörü
Olmasa da olur… Silahlar
Olmazsa olmaz… Ailem ve yaşama sevinci
En iyi yaptığım yemek… Hellimli
Hayalimdeki dünya… İnsanın insana yaptığı kötülüklerden arınmış bir dünya
Aşk benim için… Ender bulunan, erken yok olan
Onunla çok tanışmayı isterdim… Salvador Dali
Görmek istediğim yer… Güney Amerika Ülkeleri
Mutlaka yapmak istediğim… Aslan ve kaplan yavrularını yakından gözlemleyebilmek, onlarla zaman geçirebilmek
Son olarak söylemek istediklerim… Yaşanan her gün hem kendimize hem de çevremize, yaptığımız işe katacaklarımız için çok değerli. Hayatınızı pozitif insanlarla doldurun ki dünyaya güzel gözlerle bakarak yaşamı güzelleştirecek ve yolunda gitmeyen konularda değişimi sağlayacak enerjiyi içinizde bulabilesiniz…