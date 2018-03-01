Ayhan Barış: Aşk ender bulunur…

(İşletme)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dürüst

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Mimar

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Erken yaşlarda sanatsal bir alana eğilmemiş olmak

En büyük sevincim… Biriktirdiğim ömürlük dostluklar

Hayatımın dönüm noktası… Kıbrıs’a dönüşüm

Beni en çok etkileyen yazar… 1’e indirmek zor: Can Dündar, Ayşe Kulin, Malcolm Gladwell

Başucumdaki kitap… Şu esnada birden fazla var… Bitirmek üzere olduğum Ken Segall’ın Insanely Simple – O Kadar Basit Ki! kitabı

En keyif aldığım müzik…Her tür müzikten keyif alırım. Melodinin ruh halimle eşleşmesi önemli…

En son izlediğim film… Aile Arasında

Kendim için son aldığım şey… Çanta

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kalın balıkçı yaka kazaklar

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Anlam yüklenmiş, hediyeyi alanı da anımsatacak her şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsız oluşum

Kendimde beğendiğim özellik… Hoşgörü

Olmasa da olur… Silahlar

Olmazsa olmaz… Ailem ve yaşama sevinci

En iyi yaptığım yemek… Hellimli

Hayalimdeki dünya… İnsanın insana yaptığı kötülüklerden arınmış bir dünya

Aşk benim için… Ender bulunan, erken yok olan

Onunla çok tanışmayı isterdim… Salvador Dali

Görmek istediğim yer… Güney Amerika Ülkeleri

Mutlaka yapmak istediğim… Aslan ve kaplan yavrularını yakından gözlemleyebilmek, onlarla zaman geçirebilmek

Son olarak söylemek istediklerim… Yaşanan her gün hem kendimize hem de çevremize, yaptığımız işe katacaklarımız için çok değerli. Hayatınızı pozitif insanlarla doldurun ki dünyaya güzel gözlerle bakarak yaşamı güzelleştirecek ve yolunda gitmeyen konularda değişimi sağlayacak enerjiyi içinizde bulabilesiniz…