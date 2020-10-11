"Aydınlık bir gelecek için güzel bir başlangıç yapıyoruz"
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 25 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 25 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Eşi Aliye Ummanel ile oyunu kullanmaya gelen Özersay, Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde maske ve eldiven ile oyunu kullanmasının ardından basına kısa bir açıklama yaptı.
“Aydınlık bir gelecek için bugün güzel bir başlangıç yapıyoruz” diyen Özersay, tüm halkı ülkenin geleceğine sahip çıkmaya, sandığa gitmeye davet etti.
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Etiketler : Kudret Özersary, seçim2020
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