Avrupa Komisyon Başkanı Juncker: “Kıbrıs en büyük pişmanlıklarımdan biri”

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı duygusal veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı. Herkese duygu dolu anlar yaşatan Juncker, konuşmasında Kıbrıs Sorununa da değinerek, bunun en büyük pişmanlıklarından birisi olduğunu söyledi.

“Kıbrıs’ın yeniden birleşleşmesini göremediğimiz için üzgünüm. Kıbrıslı dostlarımıza söylemiştim, sizin için bu kadar endişelenen birisini belki de bulamayacaksınız diye…” şeklinde konuştu.

Juncker, 2014’den 2019’a kadar Avrupa Komisyonu Başkanı olarak hizmet vermişti.