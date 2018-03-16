Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan UNITED Medya Group’a ziyaret…

Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencileri, UNİTED Medya Group’u gezdi, medya ile ilgili bilgiler aldı.

Gazetemiz YENİDÜZEN ve KANAL SİM bölümlerini gezen öğrenciler, yürütülen işlemlerle ilgili bilgi topladı, gözlem yaptı.

İletişim araçlarını yerinde görmek ve incelemek amacıyla UNITED Medya Group’a ziyarette bulunan öğrenciler, sınıf öğretmenleri nezaretinde, televizyon ve gazetede incelemelerde bulundu.

YENİDÜZEN Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mert Özdağ’dan bilgi alan öğrenciler, gazete okunurluğu ve sosyal medyadan haber takibi konularında görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Öğrencilere önce YENİDÜZEN gazetesi haber merkezinde haberlerin nasıl, ne şekilde ve yayına nasıl verildiği anlatılırken, ardından Sim TV stüdyolarında nasıl canlı yayın ve program yapıldığıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler, televizyon, gazete, radyo haber ve programlarının nasıl ve ne şekilde hazırlandığına dair çeşitli sorular yönelterek bilgi edinmeye çalıştılar.