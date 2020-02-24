Atlas için sayfa oluşturuldu

Devrim DEMİR

Kasım ayında Yayla köyünde evinde rahatsızlanarak gittiği hastanede taburcu edildikten kısa bir sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi sorularının cevaplarını Sağlık Bakanlığı’ndan henüz alamadı. Atlas’ın ölümünün üzerinden üç ay geçmesine rağmen rapor henüz açıklanmadı.

Aileden yurttaşlara çağrı…

Kısa bir süre önce ‘Onun kuramadığı hayalleri vardı, Atlas için tek olmaya geliyoruz’ isimli sosyal medya üzerinden oluşturulan sayfaya yüzlerce katılım oldu. Küçük Atlas’ın halasının sayfadaki paylaşımı yurttaşları duyarlı olmaya davet ediyor.

“Başka hayatları kurtarana kadar buradayız”

İsmet Rüstemoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Hayallerini kuramadığı hayalleri vardı Atlas'ımızın. ATLAS için tek yürek olmaya geliyoruz. Halen cevaplanmayan ve halen NEDEN diye sorduğumuz sorulara cevap vermeyenler var. Başka çocuklarımızın aileleri bu soruları sormasın diye başka hayatlar sönmesin diye yurttaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yolda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu olayın akıbeti ortaya çıkana kadar suçlular cezalarını alana kadar ve başka hayatları kurtarana kadar buradayız.”

Rapor henüz açıklanamadı…

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Atlas Rüstemoğlu’nun ölümümün ardından hastanedeki soruşturmanın tamamlandığını, Türkiye’den gelecek olan raporların beklendiğini açıklamıştı. Küçük Atlas’ın ölümünün üzerinden 88 gün geçti, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.