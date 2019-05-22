Ataoğlu: “Turist sayısı 876 binden 1 milyon 140 bin’e çıktı”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, göreve geldikleri zaman 876 bin civarında olan konaklamalı turist sayısını 2018 sonunda 1 milyon 140 bin civarına taşıdıklarını belirtti.

Bu yükselişle orantılı olarak 2015 yılı sonunda 697 milyon dolar olan turizm gelirinin, 2018 yılı sonunda 960 milyon dolara çıktığını dile getiren Ataoğlu bu rakamın ülkenin dış ticaret açığının yarısını karşıladığına işaret etti.

Görev süresi boyunca “Turizm Yatırımlarına Faiz Destekli Kredi Programı Projesi” kapsamında yatırımcılara toplam 9 milyon 550 bin TL kredi kullandırdıklarını kaydeden Ataoğlu, teşvik denetim sisteminin daha kontrollü yürütülebilmesi amacıyla yıllardır elle hazırlanan dosyaların, Ocak 2019 itibarıyla online sisteme geçtiğini kaydetti.

Yurt dışındaki yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleriyle de temasa geçerek, kendilerini KKTC’ye getirmek için bir program hazırladıklarını dile getiren Ataoğlu, bu sayede ülke tanıtımına önemli bir katkı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim Tüzüğü sonucu çevre kirliliğinde poşet bazında yüzde 75 azalma izlendiğini anlatan Ataoğlu atık su ve atık konularında veri tabanı kurulması çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Ataoğlu düzenlediği basın toplantısında, görev süresindeki icraatlarıyla ilgili bilgi verdi. Toplantıya Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ve bakanlığa bağlı daire müdürleri katıldı.

“Amaç, icraatlarla ilgili ülke insanını bilgilendirmek”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, son iki hükümet döneminde 3 yıldan bu yana sürdürdüğü Turizm ve Çevre Bakanlığı görevi süresince gerçekleştirdikleri icraatlarla ilgili ülke insanını bilgilendirmek için basın toplantısı düzenlediğini kaydetti.

Bir KKTC vatandaşı için onur duyulacak en büyük görevlerden birinin KKTC Turizm Bakanı olmak ve ülkeyi dünyanın her yerinde temsil etmeye çalışmak olduğunu dile getiren Ataoğlu “Bu büyük bir onur. Bu onuru sizlerle birlikte yaşamaktan şu anda büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisinin olduğunu; her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağda yaşandığını dile getiren Ataoğlu, en az teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişen küresel sektörün turizm olduğunun herkesin malumu olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Günümüzde dünya ekonomisi, çevresel tahribatın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içine girmiştir” ifadelerini kullandı. Fikri Ataoğlu, bakanlığın, turizm sektörünün değişimi dışında kalmayarak, kitle turizminden daha maceracı, eğitici-eğlendirici- sağlığı koruyucu, geliştirici ve geri kazanma bilinciyle hareket ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizmin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için pek çok çalışma yapıldığını kaydetti.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a gelen bilinçli turistlere, bir yandan sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon sunmaya gayret ederken, bir yandan da gezginlere ziyaret ettikleri bölgenin yerel halkıyla yaşayabilecekleri, ülkenin kültürüne yakından tanıklık edebilecekleri seçenekler sunmak için politikalar geliştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

“Turist sayısını 1 Milyon 140 bin civarına çıkardık”

Kendilerinin göreve geldikleri zaman ülkeye gelen konaklamalı turist sayısının 876 bin civarında olduğunu dile getiren Ataoğlu, sektörle uyum içerisinde çalışarak bu rakamın 2018 yılı sonunda 1 milyon 140 bin civarlarına taşıdıklarını vurguladı.

Ataoğlu, turist sayısında ulaşılan bu seviyenin ülke turizm tarihi içerisindeki en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

Yatak kapasitesinin 20 bin 393’ten 25 bin 241’e ulaştığını söyleyen Ataoğlu, “Ayrıca yine dönemimizde yapımına başlanan Bafra bölgesinde 4, Mağusa’da 3, Girne’de 3 ve İskele’de 1 otelin faaliyete geçmesinin ardından yatak kapasitesinin 2020’de 10 bin yatak daha artacaktır” dedi.

Yatak kapasitesindeki yükselişe bağlı olarak turizm gelirlerinde de ciddi artışlar görüldüğünü, 2015 sonunda 697 milyon dolar olan turizm gelirinin, 2018 yılı sonunda 960 milyon dolara çıktığını vurgulayan Ataoğlu, bu rakam dış ticaret açığının yarsını karşılamakta olduğunu söyledi.

“Yatırımcılara yaklaşık 10 Milyon TL’lik kredi kullandırıldı”

“Turizm Yatırımlarına Faiz Destekli Kredi Programı Projesi” kapsamında yatırımcılara, toplam 9 milyon 550 bin TL kredi kullandırıldığını dile getiren Ataoğlu, “2016-2018 yılı ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ndan 2016 yılında toplam 1 milyon 200 bin TL bütçe ile 6 proje, 2017 yılında ise toplam 6 milyon 450 bin TL bütçe ile 28 proje faydalanmış olup 2018 yılında da 4 milyon TL ile duyuruya çıkılıp başvurular alınmıştır” şeklinde konuştu.

“2016-2019 dönemde 28 yeni tesis kazandırıldı”

Fikri Ataoğlu, 2016-2019 yılları içerisinde ülkeye 28 yeni tesisin kazandırıldığı ve yeni tesislerin hizmete girmesi için yatak kapasitesinde son 3 yıl içerisinde 4 bin 848 seviyesine ulaşıldığını kaydetti. Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Ayrıca bakanlığımız tanıtma pazarlama faaliyetleri kapsamında, THY işbirliğinde yurt dışında road show etkinliklerinin yanı sıra Türkiye’de de Haziran-Temmuz döneminde Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinlikleri düzenlemiştir. Bu kapsamda, Ordu, Bursa, Gazi Antep ve Antalya’da tanıtım etkinlikleri düzenlenmiştir. Yapılan tanıtım çalışmaları sonrasında özellikle Antep ve Antalya’dan gelen turist sayısında artışlar gözlemlenmiştir.

Önümüzdeki Haziran ayı itibarı ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Adana, Mersin ve Trabzon’da yapılacak olan tanıtım çalışmalarının takvimlendirilmesi de yapılmış durumdadır”

Ataoğlu icraatları devamla şöyle sıraladı

Denetim işlemleri artık on line yapılabiliyor

OTEM yeniden eğitim vermeye başladı

Kuzey Kıbrıs Turizm stratejisi 2024 çalıştayı gerçekleşti

Yeni medya tanıtımları hazırlıkları yapıldı

Su altı arkeoloji çalışmaları başlatıldı

Çevre kirliliğinde azalma oldu

Tehlikeli atık geri dönüşüm ve geri kazanım tesisi kuruldu

Yakıt ve kömür analiz laboratuarı ülkeye kazandırıldı

Atıksu ve atık veri tabanı kuruldu

Girne Antik Liman’ı onarım işlemleri gerçekleştirildi

KITOB yasa çalışmaları başladı

Tüm çalışma arkadaşlarına minnettar olduğunu ifade eden Ataoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülke turizmimizin gelişmesi için beklentimin bütün personelimizin yeni gelen arkadaşlarımızla da aynı ahenk içinde çalışmasıdır. Bu masada benimle birlikte oturan arkadaşlarım ve geriye kalan bütün çalışma arkadaşlarım ile birlikte görev sürem boyunca bana büyük destek veren turizm sektörümüzün duayenleri ve paydaşlarının bu güne kadar sürdürdüğü özverili çalışmaları bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerinden eminim.

Öyle anlar vardır ki duygusal yoğunluğu derindir ve ifade etmek istediğiniz hususları ifade ederken zorlanırsınız; böyle bir anı yaşıyoruz. Göreve başladığım andan itibaren hep günün 25. Saatini bulmaya çalıştık bir kez daha kadrom ile gurur duyuyorum. Çalışma süremiz boyunca hiçbir arkadaş mazeretle gelmedi. Yoğun bir tempoda çalıştık.

Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Bir KKTC vatandaşı için onur duyulacak en büyük görevlerden birisi KKTC Turizm Bakanı olmaktır ve ülkemizi dünyanın her yerinde temsil etmeye çalışmaktır. Bu büyük bir onur. Bu onuru sizlerle birlikte yaşamaktan şu anda büyük bir mutluluk duyuyorum.

Hep beraber bir kardeşlik ortamı içinde çalışarak son üç yılda elde ettiğimiz kazanımların bundan sonra da artarak devam etmesini diliyor ve yeni kurulacak hükümete başarılar diliyorum.”