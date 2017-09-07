Ataoğlu, Çevre Temizliği Farkındalık Etkinlikleri'ne katıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “çevre temizliği farkındalık etkinlikleri" kapsamında bugün, Lefke’de çevre temizliği yapıldı.

Gemikonağı’ndaki LAÜ yolu bölgesinde yer alan etkinliğe, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bakanlık bürokratları, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke bölgesi sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, çöpler toplandı ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri tarafından bölgeye uyarıcı levhalar asıldı.

HER PERŞEMBE DEĞİŞİK YERLERDE

Temizlik etkinliğiyle ilgili açıklamada bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, amaçlarının çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak olduğuna vurgu yaptı.

“HER BİREY SORUMLU…”

“Sahiller, parklar, sokaklar caddeler kısacası doğadaki her şey bizlere sunulmuş birer nimettir. Bu yerlerin temizliğinden ve temiz kalmasından her birey sorumludur” diyen Ataoğlu, başlattıkları bu etkinliklerin örnek olmasını ve ülke geneline yayılmasını dileyerek, çevre konusunda herkesin aynı duyarlılık ve bilinçle hareket etmesine vesile olmak istediklerini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yaptıkları çalışmalar kapsamında müfredata çevre dersi eklendiğini ve ilkokullara 3 gözlü ayrıştırıcı çöp bidonları yerleştirildiğini kaydeden Ataoğlu, öğrencilere yönelik bu çalışmaların süreç içerisindeki faydalarını gördüklerini söyledi.

KARTLI ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ VE ALO 123

Ataoğlu, Çevre Dairesi tarafından kart verilecek çevre gönüllülerinin yapacağı ve ALO 123’e yapılacak ihbarların değerlendirileceğini ifade ederek, bu konuda caydırıcı olmak için ceza konusunun gündemde olduğunu, ancak herkesin aynı duyarlılığı göstermesi halinde buna gerek kalmayacağına dikkati çekti.