“ASLAN KRAL” SOUNDTRACK ALBÜMÜ ÇIKTI!

Ersin Kaşif

Bu hafta Adres okuyucuları için, muhteşem bir sinema filminin müzikleriyle ilgili bir sayfa hazırladık. Özellikle “Aslan Kral” filmini hiç kaçırmayanlar için ilgiyle okunacağına inanıyorum. Karakterlerine beyaz perdede yepyeni bir şekilde can verecek Jon Favreau imzalı “Aslan Kral” için Hans Zimmer tarafından bestelenen soundtrack albümü 11 Temmuz’da dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

Yılın en çok konuşulacak filmlerinden biri olan “Aslan Kral”ın soundtrack albümünü dijital platformlar üzerinden satın almak ve dinlemek için işte adres; https://UMGTurkey.lnk.to/the-lion-king

The Walt Disney Studios Music & Soundtrack başkanı Mitchell Leib albümle ilgili şunları söyledi: “Bu proje için bir araya gelmiş müziksel yeteneklerin eşdeğeri yok. Jon Favreau’nun bu müziksel işbirliği için olan derin sevgisi Hans Zimmer, Lebo M, Pharrell Williams, Elton John, Tim Rice, Beyoncé, Donald Glover ve tüm müzik grubunu inanılmaz bir fedakarlığa, sorumluluk duygusuna ve güçlü bir şarkı, yapım ve performans sürecine itti.”

“Aslan Kral” filmi hakkında



Disney’in Jon Favreau’nun yönetmenliğini yaptığı “Aslan Kral” filmi Afrikan savanalarında yeni doğan bir kralın macerasını anlatıyor. Simba kral olma kaderini tüm kalbiyle benimseyerek babası Kral Mufasa’nın yolunu izliyor. Fakat yeni yavrunun doğumu herkes tarafından kutlanmıyor. Tahtın önceki varisi ve Mufasa’nın kardeşi Scar kendi planlarını yapıyor. Pride Rock Savaşı intikam, trajedi ve dram dolu geçiyor ve Simba’nın sürgünüyle sonuçlanıyor. Meraklı birkaç yeni arkadaşın yardımıyla Simba büyümeyi ve hakkı olanı geri almayı başarmak zorunda kalacak. Yıldızlarla dolu oyuncu kardosu Simba olarak Donald Glover, Nala olarak Beyoncé Knowles-Carter, Mufasa olarak James Earl Jones, Scar olarak Chiwetel Ejiofor, Pumbaa olarak Seth Rogen, ve Timon olarak Billy Eichner’ı içeriyor. Öncü film tekniklerini kullanarak bu altın karakterleri hayata yepyeni bir şekilde getirerek Disney’in “Aslan Kral”ı 19 Temmuz 2019’dan itibaren sinemalarda gösterimde ve devam ediyor. Çocukların aşırı ilgisinin devam ettiği film, yetişkinler tarafından da çok beğenildi. Hala daha izlememişseniz gösterimden kalkmadan sinemanın yolunu tutun. Çünkü film, sinemada daha güzel.