Askeri yasak bölgede yakalandılar

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye giriş yapmak isterken yakalan zanlılar H.R., ve S.H., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı.

Şener, zanlıların 08 Şubat tarihinde saat 00.20 raddelerinde Kıbrıs’ın güneyinden, kuzeye askeri yasak bölgeden geçmek istedikleri esnada nöbet yerinde görevli askerler tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine teslim alınan zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmada zanlıların ülkede yasal statüleri bulunduğunu ve Kıbrıs’ın güneyine nasıl geçiş yaptıklarının araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.