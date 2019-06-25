Aşıkoğlu Ekonomi’ye, Aslım Başbakanlık’a
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Leman Aslım,Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı'na ise Şahap AŞIKOĞLU atandı.
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Başbakanlık Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, yeni görevden alma ve atamaları duyurdu. Buna göre, 2010-2013 ile 2016-2018 yılları arasında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevi yapan ve 2018 yılından beri müşavir konumunda olan Leman ASLIM Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne atandı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı mevkiine ise, daha önce de Müsteşar olarak görev yapmış olan Şahap AŞIKOĞLU 26 Haziran 2019 atandı.
Okandan ve Cezaroğlu görevden alındı
Ekonomi ve Enerji Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Erkan OKANDAN ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Veçhi CEZAROĞLU da görevlerinden alındı.
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