Asgari Ücret komisyonu bugün toplanıyor

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 17.00’de bakanlıkta toplanacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni Asgari Ücret Saptama Komisyonu şu şekilde oluştu:

Devlet Temsilcileri: (5 Üye)

Erçin Tekakpınar ( Başkan) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emete Baylan –Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Fatma Serinkan- Maliye Bakanlığı Fatma Barbaros – Sağlık Bakanlığı Ayşe Ağaoğlu- Devlet Planlama Örgütü

En Çok üyeye sahip İşçi Sendikası: Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Temsilcisi : ( 5 Üye)

Ali Yeltekin Mustafa Doğru Süleyman Çakır Erdal Atun Baytun Tuna

En Çok üyeye sahip İşveren Sendikası: Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi : ( 5 Üye)