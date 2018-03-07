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  3. Asgari Ücret komisyonu bugün toplanıyor
Asgari Ücret komisyonu bugün toplanıyor

Asgari Ücret komisyonu bugün toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün topluyor

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Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 17.00’de bakanlıkta toplanacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre,  Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni Asgari Ücret  Saptama Komisyonu şu şekilde oluştu:

 Devlet Temsilcileri: (5 Üye)

  1.  Erçin Tekakpınar ( Başkan) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  2.  Emete Baylan –Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
  3. Fatma Serinkan- Maliye Bakanlığı
  4. Fatma Barbaros – Sağlık Bakanlığı
  5. Ayşe Ağaoğlu- Devlet Planlama Örgütü

En Çok üyeye sahip  İşçi Sendikası: Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Temsilcisi : ( 5 Üye)

  1.  Ali Yeltekin
  2. Mustafa Doğru
  3. Süleyman Çakır
  4. Erdal Atun
  5.  Baytun Tuna

En Çok üyeye sahip  İşveren Sendikası: Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi : ( 5 Üye)

  1. Kemal Omağ
  2. Mustafa Aroğlu
  3. Yalçın Koçyiğit
  4. Barış Tosunoğlu
  5. Metin Arhun

 

 

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