Asgari Ücret komisyonu bugün toplanıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün topluyor
A+A-
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 17.00’de bakanlıkta toplanacağını duyurdu.
Bakanlık açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni Asgari Ücret Saptama Komisyonu şu şekilde oluştu:
Devlet Temsilcileri: (5 Üye)
- Erçin Tekakpınar ( Başkan) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Emete Baylan –Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
- Fatma Serinkan- Maliye Bakanlığı
- Fatma Barbaros – Sağlık Bakanlığı
- Ayşe Ağaoğlu- Devlet Planlama Örgütü
En Çok üyeye sahip İşçi Sendikası: Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Temsilcisi : ( 5 Üye)
- Ali Yeltekin
- Mustafa Doğru
- Süleyman Çakır
- Erdal Atun
- Baytun Tuna
En Çok üyeye sahip İşveren Sendikası: Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi : ( 5 Üye)
- Kemal Omağ
- Mustafa Aroğlu
- Yalçın Koçyiğit
- Barış Tosunoğlu
- Metin Arhun
Bu haber toplam 441 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler