1996'dan beri Arçelik'in Kuzey Kıbrıs distribütörü olan Ram Trading Ltd.’nin Genel Koordinatörü Ramadan Cemil Debbağ, Ada’daki Arçelik satış noktalarının sayısını 15’e yükseltirken, Arçelik’in yeni nesil, müşteri deneyimi odaklı mağaza konseptini Kıbrıs’a kazandırmış olmaktan da mutluluk duyduklarını belirtti.

Ramadan Cemil İşletmeleri’nin bir kuruluşu olan Ram Trading Ltd., müşterilerine en yeni teknolojiye sahip ürünleri özel konseptli yeni Arçelik mağazasını Girne Ecevit Caddesi'nde hizmete açtı.

Yeni mağazanın açılması ile birlikte, Ada çapındaki Arçelik satış noktalarının sayısı 15'e ulaşmış oldu.

Arçelik’in, perakendede dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve geçen yıl 10’uncusu Madrid’de düzenlenen World Retail Awards’ta (Dünya Perakende Ödülleri) “En İyi Mağaza Tasarımı-2018” ödülünü kazanan mağazası ile aynı konseptte hazırlanan Girne Arçelik Mağazası, interaktif müşteri deneyimine olanak sağlayan, yeni nesil perakendecilik trendlerine uygun şekilde tasarlandı.

Debbağ: “Arçelik’in yeni nesil, müşteri deneyimi odaklı mağaza konseptini Kıbrıs’a kazandırmış olmaktan da mutluluk duyuyoruz”

Genel Koordinatör Ramadan Cemil Debbağ, Arçelik’in kişisel deneyimine öncelik vererek, mağazaları salt alışveriş mekanları olmaktan çıkarıp katma değerli yaşam alanlarına çevirdiklerini belirtti.

Debbağ, yeni nesil tüketicilerin beklentilerine cevap verebilecek şekilde üst düzey kişisel deneyim imkanı ve müşterinin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanları sunan yeni nesil mağaza konseptini benimsediklerini söyledi.

Debbağ şöyle devam etti: “Ram Trading Ltd.’nin, satış ve satış sonrası hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıma vizyonu ile birebir örtüştüğünü, bu sebeple Arçelik yeni nesil mağaza dönüşümlerine 2020 yılında da devam edeceğiz, Arçelik’te yine yeniliklerle dolu yeni bir dönemin başladı.”

Arçelik’in Kıbrıs’taki 15. mağazası açıldı

1996'dan beri Arçelik'in Kuzey Kıbrıs distribütörü olan Ram Trading Ltd.’nin Genel Koordinatörü Ramadan Cemil Debbağ, Ada’daki Arçelik satış noktalarının sayısını 15’e yükseltirken, Arçelik’in yeni nesil, müşteri deneyimi odaklı mağaza konseptini Kıbrıs’a kazandırmış olmaktan da mutluluk duyduklarını belirtti.

Ramadan Cemil İşletmeleri’nin bir kuruluşu olan Ram Trading Ltd., müşterilerine en yeni teknolojiye sahip ürünleri özel konseptli yeni Arçelik mağazasını Girne Ecevit Caddesi'nde hizmete açtı.

Yeni mağazanın açılması ile birlikte, Ada çapındaki Arçelik satış noktalarının sayısı 15'e ulaşmış oldu.

Arçelik’in, perakendede dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve geçen yıl 10’uncusu Madrid’de düzenlenen World Retail Awards’ta (Dünya Perakende Ödülleri) “En İyi Mağaza Tasarımı-2018” ödülünü kazanan mağazası ile aynı konseptte hazırlanan Girne Arçelik Mağazası, interaktif müşteri deneyimine olanak sağlayan, yeni nesil perakendecilik trendlerine uygun şekilde tasarlandı.

Debbağ: “Arçelik’in yeni nesil, müşteri deneyimi odaklı mağaza konseptini Kıbrıs’a kazandırmış olmaktan da mutluluk duyuyoruz”

Genel Koordinatör Ramadan Cemil Debbağ, Arçelik’in kişisel deneyimine öncelik vererek, mağazaları salt alışveriş mekanları olmaktan çıkarıp katma değerli yaşam alanlarına çevirdiklerini belirtti.

Debbağ, yeni nesil tüketicilerin beklentilerine cevap verebilecek şekilde üst düzey kişisel deneyim imkanı ve müşterinin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanları sunan yeni nesil mağaza konseptini benimsediklerini söyledi.

Debbağ şöyle devam etti: “Ram Trading Ltd.’nin, satış ve satış sonrası hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıma vizyonu ile birebir örtüştüğünü, bu sebeple Arçelik yeni nesil mağaza dönüşümlerine 2020 yılında da devam edeceğiz, Arçelik’te yine yeniliklerle dolu yeni bir dönemin başladı.”