Arazide ceset.. Nazım Tekman'a ait mi?

İpsoro mevkiinde erkek bir şahıs ölü olarak bulundu. Şahsın dünden beri haber alınamayan Nazım Tekman'a ait olduğu düşünülüyor.

Tekman, dün saat 11:00 sıralarında Yarköy-Turnalar köyleri arasında avlanacağını söyleyerek evinden ayrılmış, ve evine dönmemişti. Bunun üzerine Tekman dünden beri arama çalışmaları başlatılmıştı. KKTC Avcılık Federasyonu da açıklama yaparak üyerlerini Tuzluca bölgesinde kaybolan Nazım Tekman'ın arama çalışmalarına katılmaya çağırmıştı.

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