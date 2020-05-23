Aramalar sonuç vermedi, yarın devam edilecek

Alagadi’de arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren iki genç, aşırı dalgalı denizde dalgalara kapıldı. 22 yaşında Gözde Nur Binbir'in cansız bedeni bulunurken, 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan olduğu açıklanan diğer kayıp kişinin ise arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Alagadi-3 mevkiinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan şahsın arama kurtarma çalışmaları denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle sonuç vermedi.

Aramalara sahil güvenlik ekipleri ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü dalgıç ekibi denizden, Güvenlik Kuvvetleri Komutanılığına ait helikopter ile havadan ve karadan yapılan aramalar sonuç vermedi.

Aramalara olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18:30 itibariyle ara verilmiştir. Kayıp şahsın Lapta'da sakin 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan isimli şahıs olduğu yönünde tespit edildi. Aramalara yarın itibarıyle hava şartlarına göre devam edilecek.