Araçlar için dezenfekte havuz

Belediyeden verilen bilgide; Yeni Limanda rıhtım üzerinde yeni bir düzenleme yaparak dezenfekte bir havuz yarattıklarını ve bu havuzun içerisine halılar sererek gerek tır gerekse binek araçların dezenfekte olarak giriş çıkış yapılmasını sağladıklarını kaydetti.

Araç içi ilaçlama işlemlerininde devam ettiğini belirten yetkililer, tüm giriş ve çıkışların halk sağlığı için en üst düzeyde kontrollerinin devam ettiğini vurguladılar.

Sağlıklı ol Yardımlaşmaya Devam Et

Girne Belediyesi tarafından ihtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmalar devam ederken, bu çağrıya duyarlı iş insanlarının yardımları, Belediye ekipleri tarafından ihtiyaçlı ailelere adaletli bir şekilde dağıtılmaya devam ediyor.

Gıda paketi yardımında bulunmak isteyen ve bu gıda paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 0533 871 2929 – 0533 870 2010 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz.