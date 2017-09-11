‘Aracım çalındı, Görenler lütfen arasın’!
Yurt dışına gitti, aracını bıraktığı yerde bulamadı!.. Dönüşte Facebook’tan çağrı yaptı
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Ercan Havaalanı’nda ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
17 Ağustos’ta yurtdışına gideceği için aracını Ercan Havaalanı’nın batı kısmına, yol kenarındaki telli alanın dışına park eden Kamil Oben Çelik, geri döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamadı.
7 Eylül’de adaya dönen Çelik, CN 171 Honda Civic marka aracını bulamayınca dün polise giderek, şikayetçi oldu.
Facebook hesabından da çalınan aracının fotoğrafını yayımlayan Çelik, telefon numarasını da paylaştığı iletide yardım çağrısında bulundu.
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