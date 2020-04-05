Araç Kayıt’ta işbaşı yok

Hükümet, Araç Kayıt Dairesi ve posta dahil bazı kamu kurumlarının hizmete açılması kararını geri aldı.

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı tarafından yapılan açıklamada, “sağlık güvenlik tedbirleri yetişmediği” için ilgili birimlerin hizmete açılmayacağını söyledi.

Açıklama şöyle:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Posta Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubeleri gerekli sağlık güvenlik önlemleri alınarak ve bulaş riski en alt seviyeye indirilerek sadece belirli alanlarda gecikmeleri gidermek amacı ile sınırlı hizmet verme planlaması yapılmıştı. Ancak uzmanlar gözleminde sürdürülen sağlık güvenlik tedbirleri yetişmediğinden 6 Nisan 2020 tarihinde kısıtlı hizmet vereceği duyurulan birimlerimiz hizmete açılmayacaktır. Gerekli önlemlerin tamamlanıp uzmanların onayı sonrası hizmet tarihi yeniden duyurulacaktır.”