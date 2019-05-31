Ara bölgedeki ikili diyalog 30. yılında

Kıbrıs’ın güneyindeki Slovakya Büyükelçiliği, Kıbrıs’ta siyasi partilerin ikili diyaloğunun 30. yılı münasebetiyle ara bölgede bir kutlama düzenleyeceğini açıkladı.

Slovakya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Lefkoşa ara bölgedeki Chateau Status Restoran’da 10 Haziran saat 16.00’da düzenlenecek. Slovakya’nın Dışişleri ve Avrupa Bakanı Miroslav Lajcak da etkinlikte hazır bulunacak.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilerin diyaloğuna ilişkin konuşma 17.30’da yapılacak.

11 Haziran günü ise 09.00- 13.30 arası yine Chateau Status restoranda uluslararası katılımlı bir panel gerçekleştirilecek.

Panelde “İki toplumlu liderler ile Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk partilerin temsilcilerinin diyaloğunun iki toplumun siyasi liderlerinin müzakerelerindeki ilerlemesine etkisi” ve “Siyasi partilerin iki toplumlu diyaloğu ve Kıbrıs'taki sivil toplum ile etkileşim faaliyetlerinde güven artırıcı önlemlerin önemi” tartışılacak.