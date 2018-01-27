Ara bölgede dayanışma mesajı

UniteCyprusNow grubu ara bölgede dayanışma eylemi düzenledi. 22 Ocak’ta Afrika gazetesi önünde ve Cumhuriyeti Meclisi’nde yeni vekillerin yemin töreni sırasında CTP Milletvekilli Doğuş Derya’ya yapılan sözlü ve fiziksel saldırıya tepki koymak için düzenlenen eyleme yoğun katılım oldu. Dayanışma eyleminde üç dilde basın açıklaması okunurken, ara bölgeye gelen AKEL adayı Stavros Malas da bir konuşma yaptı.

MALAS KUZEYİ SELAMLADI

Konuşmasına dün akşam Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleştirilen “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”nü selamlayarak başlayan Malas sözlerini şöyle sürdürdü “adanın iki tarafında da ayni kararlılığı göstermediğimiz taktirde bölünmüşlük devam edecektir ve birlikte barış içerisinde yaşamamız mümkün olmayacaktır. Hiçbir siyasi anlaşma halkın güçlü desteği olmadan kalıcı olamaz ve sizin kuzeyde dün akşam çok zor şartlar altında yaptığınız tam anlamıyla takdire değe, tümünüzü kutlamak istiyorum. Kuzeyde kararlı halk yoktur sanan güneydekilere de mesajım var, kuzeydeki insanlar bölünmüşlüğün getirdiği sonuçlardan dolayı acı çekiyor. Kuzeydeki insanlar güneye güçlü bir mesaj gönderiyor, bir şey yapın ve erken yapın, bunu yapmadığınız taktirde yurdumuz için ortak gelecek kurmamız mümkün olmayacak.”

Eylemde Türkçe, Rumca ve İngilizce okunan basın bildirisinin tam metni şu şekilde:

#UniteCyprusNow köktenciliği kınayarak çözüm çağrısı yapar

Kıbrıs’ta devam eden bölünmüşlük köktencilik, nefret ve düşmanlığın artarak yayılması için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Her iki tarafta da köktenci unsurlar karar-verme süreçlerinin bir parçası haline gelmişler ve barışı, hoşgörüyü ve ortak bir gelecek umutlarını tehdit etmektedirler. Dün bu köktenciliğin en üzücü tezahürlerinden biri yaşanmıştır.

Organize bir grup, Afrika gazetesine saldırmış, ofisine zarar vermiş ve gazetecilere linç girişiminde bulunmuştur. Aynı grup, meclisin damına çıkmış ve Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan boylardan birine ait bir bayrak açmıştır. Olay yerine giden Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı sözlü saldırıya uğramıştır. CTP milletvekili Doğuş Derya ise yeminini ederken hem sözlü hem fiziksel saldırıya uğramıştır.

UniteCyprusNow Afrika gazetesi, Doğuş Derya ve sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan vatandaşlarımız ile dayanışma içerisindedir. Kişilerin esenliğine ve ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırıları kınamaktayız.

22 Ocak’ta yaşananlar bölünmüşlüğün sonuçlarıdır. Bölünmüşlüğün devamı halinde Yeşil Hat giderek Türkiye ile bir sınıra dönüşecek, Türkiye’nin Kıbrıs’taki etkisi giderek daha da artacak, adaya nüfus akışı kontrolsüz bir şekilde devam edecek ve Türkiye’deki koşullar ve gerginlikler adaya yansıyacaktır. Köktencilik her iki toplumda da artacak ve yeni nesiller için hukukun üstünlüğü, demokrasi, hoşgörü, insan hakları ve barışçıl bir arada yaşam temelinde ortak, istikrarlı, güvenli, müreffeh bir gelecek kurma şansımız tehlikeye atılacaktır.

Sadece federal bir çözüm Kıbrıs’ı gerçek anlamda güvenli ve bağımsız yapacak ve adamızda hukukun üstünlüğünün gözetilmesini sağlayacaktır. Savaşlar, çatışmalar ve terörizmle çevrili bölgemizde, statükonun güvenli ve sürdürülebilir olduğu varsayımı tehlikeli bir yanılgıdır.

Tüm Kıbrıslılara köktencilik ve bölünmüşlüğe karşı seslerini yükseltmeleri çağrısı yaparız.

Eylemde “Tüm Kıbrıslılar birlikte ayakta”, “Kıbrıslı Türkler bize yolu gösterdi” ve “Peki biz” pankartları tutuldu

Eylemde ifade özgürlüğü ve özgür medyaya vurgu yapıldı

AKEL adayı Stavros Malas eyleme katılanlar arasındaydı