iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. Apple'ın yeni ürünü iPhone X Apple'ın gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tüm dünyaya tanıtıldı. iPhone X'in ana ekranında artık tuş olmaması en dikkat çekici özelliklerden biri oldu. Teknoloji Editörü Ahmet Can ABD'de Apple'ın etkinliğinden izlenimlerini paylaştı.

iPHONE X'İN ÖZELLİKLERİ

iPhone X yani iPhone 10 resmen geldi! 2436x1125 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen iPhone X'in 5.8 inç'lik ev bir ekranı var. Aynı zamanda OLED teknolojisini kullanan ilk iPhone olma özelliğini de taşıyan iPhone X hem Dolby Vision hem de HDR desteğine sahip. iPhone X'lerde dikkat çeken bir diğer özellik ise ön yüzünde artık Home tuşunun olmaması... Artık ana ekrana dönmek için ekrana dokunmak yeterli. Touch ID’nin yerini ise Face ID alıyor.

iPhone X altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A11 Bionic, en ağır işlerin altından bile kolaylıkla kalkabilecek. Biraz daha detaya inmek gerekirse 4 çekirdekli "Mistral" adı verilen düşük güç tüketen çekirdeklere ek olarak 2 çekirdekli "Monsoon" adı verilen yüksek güç tüketen kısım 2.5 GHz saat hızında çalışan Apple A11'de yer alıyor. RAM tarafında ise iPhone X modelinde 3 GB RAM yer alacak.

İlk defa iPhone 7 Plus modelinde çift kamera kurulumuna yer veren Apple, iPhone X modelinde de çift kamera kullanmayı tercih ediyor. iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılmış. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki bu kamera, tıpkı Galaxy Note 8 modelinde olduğu gibi çift OIS desteği ile geliyor. Bu kameralardan ilki f/1.8 diyafram açıklığına sahipken diğeri ise telefoto lens ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ise artık çok daha yetenekli. Artık 7 Megapiksel çözünürlük sunan artık ön kamera ile de portre modunu kullanmanız mümkün.

Face ID; yüzdeki değişimleri algılayıp uyum sağlayabiliyor. Fotoğrafla sistemi kandırmak ise mümkün değil. Face ID, Apple Pay ile yapılacak ödemelerde doğrulama yöntemi olarak da kullanılabilecek. Yüz takibi teknolojisi, beraberinde Animoji adını taşıyan hareketli emojileri de getiriyor. Bunun yanı sıra Quad-LED True Tone flaş da iPhone X'in bir diğer dikkat çeken özelliği... iPhone X, ön kamerada da portre modu ve Portrait Lightning özelliğini sunuyor. iPhone X, iPhone 7’ye kıyasla 2 saat daha uzun pil ömrü vadediyor. Telefon, kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Apple, son olarak kablosuz şarj teknolojisini destekleyen iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, AirPods ve Apple Watch Series 3 için özel AirPower şarj ünitesini de duyurdu! Bu şarj cihazı gelecek yıl satışa sunulacak.

iPhone 8

iPhone 8, görünümüyle iPhone 7’den pek de farklı değil. iPhone 7’ye dört çekirdekli Apple 11 Bionic işlemcisi güç veriyor. Dört çekirdekli işlemci yoğun iş gücü altında sağlam iş çıkartabilecek. Ayrıca bu işlemci A10'a göre yüzde 25 daha iyi performans sağlarken, çoklu çekirdek performansında bu farkı yüzde 70'e kadar çıkartabilecek.

RAM tarafındaysa iPhone 7 Plus modellerinde olduğu gibi 2 GB bellek kullanılacak.

Bağlantı tarafındaysa Bluetooth 5, LTE-A gibi yenilikçi standartlar bizleri bekliyor. Ayrıca Apple Pay'e özel olarak NFC sistemi de cihazda bulunuyor. Ana kamera sensörü ise 12 MP olacak. Uzun süre 12 MP'de kalan iPhone modelleri bu kez önemli bir MP artışı ile gelecek diye düşünüyorduk ama böyle bir şey yaşanmadı. Yine de arttırılmış gerçeklik söz konusu olduğunda iPhone 8 kamerasının söyleyecek çok fazla şeyi var.

iPhone 8 kamerası ise inanılmaz bir video performansı ile geliyor. Kamera 4K çözünürlükte 60fps kayıt yapabilecek. Ayrıca 1080p'de bu hız 240fps'ye çıkacak.

Ön kamera tarafında ise yine 7 MP kamera kullanılacak ama bu kez diyafram açıklığının çok daha fazla olması bekleniyor. Böylece çok eleştirilen ön kamera düşük ışıkta net görüntü verebilecek.