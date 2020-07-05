Apartman dairesinde Kur’an kursu

Devrim DEMİR

Alsancak’ta Lotus Park Sitesi'nde bir apartman dairesinde yetişkin gençlere ve küçük çocuklara izinsiz “Kur’an” kursu verildiği iddiası Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

YENİDÜZEN, söz konusu binayı ve binaya giriş çıkışları yerinde görüntüledi, bölge sakinlerinden bilgi aldı.

6 gündür apartmanda çok sayıda çocuğa din dersi veren çiftin izinsiz din kursu verdiği iddiaları üzerine

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi inceleme başlattı.

Bölge sakinleri, duydukları rahatsızlık nedeniyle defalarca Lapta Karakolu ve Girne Adli Şube’yi aradıklarını ancak polisten Eğitim Bakanlığı'nın talimatı olmadan işlem yapamayacakları yönünde yanıt aldıklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Eğitim Bakanlığı izni olmadan izinsiz hiçbir dersin verilmeyeceğini söyledi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise zabıta ekiplerinin bölgeden edindiği bilgiye göre “böyle bir duyum aldıklarını, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de Kur’an dersine girdiklerini” söyledi.

Yetişkin ve çocuklara ders veriliyor…

Sitede yaşayanlar YENİDÜZEN’e konuştu, söz konusu evde verilen kursa yönelik kendi izlenimlerini anlattı. Apartmanlarında yaklaşık 6 gündür ciddi bir çocuk kalabalığı olduğunu söyleyen apartman sakinleri bu durumdan rahatsız olduklarını, bu nedenle çocuklara o evde ne yaptıklarını sorduklarını ifade etti.

Çocukların kendilerine söz konusu daireye “din dersine geldikleri yönünde yanıt verdiğini anlatan bölge sakinleri, çocukların yanı sıra başı örtülü yetişkinlerin de esrarengiz çiftin kaldıkları daireye gelerek ders aldıklarını iddia etti.

Sitede kalan çok sayıda çocuk derse gidiyor…

Yaşları 10 ile 12 arasında değişen çocuklar gittikleri dairede aldıkları din dersi ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Çocuklar verdikleri bilgiye göre, dersi bir çiftin veriyor, kız çocuklarına kadın, erkek çocuklarına ise erkek kurs veriyor.

Lotus Park Sitesi'nde kalan çok sayıda çocuğun öğle saatlerinde haftanın 5 günü “derse gittiğini” kaydeden çocuklar, daha uzak yerlerden gelenlerin ise saat 11.00 – 12.00 arası “derse geldiklerini” söylediler.

“Dua öğreniyoruz, namaz kılmayı öğreneceğiz”

Kur’an dersini bir çiftin verdiğini kaydeden çocuklar, haftanın beş günü derse gittiklerini dua öğrendiklerini yakın zamanda da namaz kılmayı öğreneceklerini ifade ettiler.

Çocuklar, “Derste yemek yerken hangi duaları okumamız gerektiğini, nasıl dua edebileceğimizi öğreniyoruz. Namaz kılmayı da öğreneceğiz” dedi.

Başlarını örtme şartı…

Dersin ücretli olup olmadığını bilmediklerini ailelerinin bilgisi dâhilinde apartmana gittiklerini ifade eden çocuklar, “Biz 6 gün oldu derse gidiyoruz. Önceleri kadın öğretmenimiz kızlara, erkek öğretmenimiz erkeklere ders veriyordu. Şimdi dersleri kadın öğretmenimiz veriyor. Derse girmek için tek şart var erkekler diz altı pantolon kız çocukları uzun etek ve başı mutlaka kapalı olma şartıyla derse alınıyor” dedi.

Site sakinleri rahatsız…

Sitede kalan mülk sahipleri YENİDÜZEN’e konuştu ve görüntülerden çok rahatsız olduklarını ifade etti. Birçok kez olayla ilgili hem Lapta hem de Girne Adli Şube’yi aradıklarını ancak kimsenin ilgilenmediğini öne süren site sakinleri, “Olayla ilgili kaç kez polislerle konuştuk. Saatlerine kadar tüm her şey kayıtlı ancak kimse gelip bakmadı. Eğitim Bakanlığı'nın talimatı olmadan bahse konu adrese gelme şansları yok cevabını aldık. Her gün onlarca çocuk başları kapalı ellerinde din kitapları ile daireyi çıkıyorlar.”

Uzun: “Yerinde gerekli inceleme yapılacak”

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Eğitim Bakanlığı izni olmadan izinsiz hiçbir dersin verilmeyeceğini söyledi. Konuyla ilgili gerekli incelemenin Pazartesi günü ilgili adreste yapılacağını kaydeden Uzun, Eğitim Bakanlığı'nın izni olmadan hiçbir şekilde din dersi verilemeyeceğini, konu adreste böyle bir olay olduğu bilgisini aldıklarını kaydetti.

Ataser: Belediyeye şikâyet yapıldı”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, belediyeye ilgili adreste böyle bir faaliyet olduğu yönünde şikâyet yapıldığını, zabıtaların bölgede çalışma yaptığını kaydetti. Yapılan şikâyette yetişkin ve çocuklara din dersi verildiğini ifade eden Ataser, gerekenin yapılacağını belirtti.



Alsancak’ta Lotus Park Sitesi'nde bir apartman dairesinde haftanın 5 günü çocuklara ve yetişkinlere izinsiz kuran kursu verildiği tespit edildi