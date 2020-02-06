Antik Liman’da, MOBESE kazısı!

Girne Antik Liman’da dün sabah ‘MOBESE’ çalışmaları için yolun kazındığını ifade eden Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği Faik Gencer, esnafın da artık ‘bıktığını’ aktardı: Şubat sonunda ihale sonuçlanınca çalışmalar tekrar başlayacak, esnafın mağduriyeti hiç bitmeyecek.

‘Sorunlar yumağı’ Girne Antik Liman’da bu kez de ‘Mobese kazısı’ Liman sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Girne Antik Liman’da dün sabah ‘MOBESE’ çalışmaları için yolun kazındığını ifade eden Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği Faik Gencer, esnafın da artık ‘bıktığını’ aktardı.

Faik Gencer, Girne Antik Liman’da dün sabah ‘MOBESE’ çalışmaları için yolun kazındığını ifade ederek, görüntüleri YENİDÜZEN’le paylaştı.

Bir süre sonra restorasyonla ilgili çalışmalara başlanması planlanan Liman’da ‘sömestr tatili’ sezonundaki kazı işleri, esnafı da bezdirdi.

Bu çalışmanın haftalar öncesinden yapılarak tamamlanması gerektiğine vurgu yapan Gencer, ‘Şubat sonunda ihale sonuçlanınca çalışmaların tekrar başlayacağını, esnafın mağduriyetinin hiç bitmeyeceğini’ savundu.

Gencer, “Sırf limanımız temizlensin, tadilatı yapılsın diye her söylenene tamam dedik, sesimizi çıkarmadık. Ama 100 metrelik yol yapılamıyorsa gerçekten ayıp… Esnaf günlerce bununla uğraşıp, sonra da liman tadilatını çekecek. Ben de işletme sahibiyim burada, yaşadığımız sorunların haddi hesabı yok…” dedi.