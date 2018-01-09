Antalya mesaisi başladı

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Antalya’da kamp çalışması yapacak olan Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinden bazıları dün Antalya’ya hareket etti. Süper Lig’de Doğan Türk Birliği ve Yenicami, Birinci Lig’de de Dumlupınar Antalya’da ikinci yarıya hazırlanacaklar.

Yeniler kamp kadrosunda

K-Pet Süper Lig’in Girne bölgesi ekiplerinden Doğan Türk Birliği, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’da Cuma gününe kadar kamp yapacak. Sarı lacivertli ekibe Adanaspor’da denenen Selim Saygı da Antalya’da dahil olurken, bir süre önce imza attırılan yabancı oyuncular Ajdeman Kwame Pamboe ile Onyekachi Akafor da Antalya kafilesinde yer alan isimler oldular.

Yenicami Belek’te hazırlanacak

Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Yenicami de ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde Antalya’ya hareket etti. Siyah beyazlılar dün öğleden sonra Antalya’ya giderken Belek bölgesinde kampa girdi. Yenicami’de vizeleri alınamayan yabancılar kamp kadrosunda yer almazken, vize sorununun çözülmesi halinde oyuncular kampa katılabilecek.

Cihangir bugün yolcu

Bir diğer Süper Lig ekibi Cihangir ise bugün Antalya’ya hareket edecek. Mesarya bölgesi ekibi Antalya’da önümüzdeki hafta Salı gününe kadar yapacağı kampa ikinci yarıya hazırlanacak. Birinci Lig ekibi Dumlupınar da Antalya’da kamp yapacak olan ekiplerden. Sarı kırmızılı ekip dün öğle saatlerinde Antalya’ya giderek kampa girdi.