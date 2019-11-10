Annesini bıçakla yaraladı

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen olayda, 28 yaşındaki A.S. annesi B.U.’yu bıçakla yaraladı. A.S. tutuklandı, anne B.U. ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: 09.11.2019 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin A.S.(E-28), 184 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada, aralarında çıkan tartışma sonucu annesi B.U’yu tasarrufunda bulunan bıçak ile boğaz ve sırt kısmından yaraladıktan sonra adı edileni öldürmekle tehdit etmiştir. Olayda yaralanan B.U, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. A.S. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.