Anne ve anne adaylarına eğitim

Yorgun Anneler Kulübü ve Blogger Kıbrıs Anneleri ilk projeleri olan Hamilelik Okulu’nun ikinci eğitim programını başlattılar. İlki geçtiğimiz Eylül ayında yapılan seminerler dizisinin ikincisi de 6 Ocak’ta başladı.

Projenin mimarı Bahar K. Şahin’e anneleri ve okulu sorduk, o da yanıtladı;

İKİ OLUŞUM

13 Bin kişiyi aşkın, ağırlıklı olarak KKTC olmak kaydı ile dünya genelinde bir grup Yorgun Anneler Kulübü. Üstelik Yorgun Anneler Kulübü sadece anne, anne adayları, uzman ve uzman doktorlardan oluşuyor. Bu kadar fazla anne olan bir grupta tahmin edersiniz ki ülkemizde özellikle çocuklarımızı büyütme sürecinde yaşanan sıkıntılara da çok rahat vakıf olabiliyoruz. Dolayısıyla da klavye kahramanlığı yapmak yerine sahaya inip ihtiyacımız olan her ne var ise elimden geleni yapma adına bir başka oluşum daha kurdum. Çünkü toplumsal olarak değişmesini ya da gelişmesini hedeflediğimiz konuları tek başına değişemiyorsunuz. Etrafımdaki diğer sosyal medya kullanımına hakim olan anneleri de toparlayıp (ki onların sayısı da maalesef bir elin parmaklarını geçmiyor ülkemizde) onların da bağlantısını kullanarak hep birlikte daha aydın bir toplum yaratabilmek amacıyla Blogger KIBRIS ANNELERİ 'ni kurdum.

HAMİLELİK OKULU SEMİNER DİZİSİ

Yorgun Anneler Kulübü ve Blogger Kıbrıs Anneleri işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz ve ilk projemiz olan Hamilelik Okulu'nu kurduk geçtiğimiz Eylül ayında. Hamilelik Okulu kurduk çünkü toplumun yapı taşlarından biri aileler ve çocuklardır. Ve biliyoruz ki anne eğitilirse toplum gelişir, ilerler... Belirli zamanlarda gerçekleşen bir eğitim dizisi programı aslında Hamilelik Okulu. Belirlenmiş 1 ayda 1 ay boyunca alanında uzmanlaşan kişiler tarafından verilen eğitim dizisi. 1 aylık bir proje olmasına rağmen aslında sadece 4 günden ibaret bir eğitim dizisidir Hamillik Okulu. 1 günde 2 seminer, toplamda ise 8 seminer üstelik sertifika da verilen bir seminerler dizisidir. İlki geçen yıl Eylül ayında gerçekleşen Hamilelik Okulu projemizin ikincisi 6 Ocak'ta başladı. Verilen bu kadar çok eğitim yanında okulu daha cazip kılması için zengin hediyeler de veriyoruz.

Haftalık katılım ücreti 30 TL olan seminerler Yakın Doğu Hastanesi Seminer Salonu’nda yapılırken, seminerlere tüm anne-babalar da çağrılıyor.

Kayıt ve bilgi için 0548 8233038 ve 0548 8677666 nolu telefonlara ulaşılabilir.