Anlaşma sağlandı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Süper Lig’in yeni ekibi Merit Alsancak Yeşilova transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerinde daha önce önemli kulüplerde forma giyen Kıbrıslı Türk asıllı İrlandalı futbolcu Billy Mehmet’i adaya getiren Yeşilova oyuncu ile bir araya gelerek yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. 33 yaşındaki forvet oyuncusunun kendisini Yeşilova futbolcusu yapan imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor. West Ham alt yapısında yetişen, İskoçya’da Dunfermline, St. Mirren, Türkiye’de Gençler Birliği ve Samsunspor gibi takımların formasını terleten oyuncu Yeşilova adına yerli statüde oynayabilecek.