Özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen 4. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Telsim'in de katkılarıyla yapıldı.

Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdür Muavini ve Müdür Vekili Hakkı Başarı’nın hava atışıyla başlayan turnuvada Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar,Yakın Doğu Koleji idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin seyirci olarak yoğun katılım gösterdiği organizasyonda Algım Özel Eğitim Merkezi şampiyon olurken, Yeşilyurt Özel Eğitim ikinci, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim üçüncü, Girne Özel Eğitim dördüncü oldu. Ayrıca Yakın Doğu Koleji takımı da turnuva özel ödüle layık görüldü.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Algım Özel Eğitim Merkezi müdürü Evren Karademir, dördüncüsü gerçekleştirilen bu anlamlı turnuvanın amacının; özel çocuklarımızın diğer akranları ile tanışmaları, onlarla kaynaşmaları ve birlikte eğlenebilme fırsatı bulabilmelerin yanı sıra basketbol oynayarak dostluk, rekabet, kazanma ve kaybetme duygularını yaşamalarının amaç edinildiğini belirtti.

4. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi

Anlamlı etkinlikte buluştular

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen 4. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Telsim'in de katkılarıyla yapıldı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdür Muavini ve Müdür Vekili Hakkı Başarı’nın hava atışıyla başlayan turnuvada Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar,Yakın Doğu Koleji idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin seyirci olarak yoğun katılım gösterdiği organizasyonda Algım Özel Eğitim Merkezi şampiyon olurken, Yeşilyurt Özel Eğitim ikinci, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim üçüncü, Girne Özel Eğitim dördüncü oldu. Ayrıca Yakın Doğu Koleji takımı da turnuva özel ödüle layık görüldü.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Algım Özel Eğitim Merkezi müdürü Evren Karademir, dördüncüsü gerçekleştirilen bu anlamlı turnuvanın amacının; özel çocuklarımızın diğer akranları ile tanışmaları, onlarla kaynaşmaları ve birlikte eğlenebilme fırsatı bulabilmelerin yanı sıra basketbol oynayarak dostluk, rekabet, kazanma ve kaybetme duygularını yaşamalarının amaç edinildiğini belirtti.