ANILAR AVCUMDA CAM KIRIKLARI

Kendi uçurumlarında bir güneş…

Eskitiyor hala kendini

Lefkoşam…

Çoktandır işgal edilmiş bu kent

Yüreğimde

Anılar avuçlarımda cam kırıkları

Ellerim kan gölü…

Yaralı bir kuş yüreğimde…

Ki, kırık kanadı, Giyom Tel’in yorgun hatası

Tüm bakışlarında kadınların…

Ki, her kadın, kendi doğumunu hazırlıyor

Ölü çocuğuna, kendi ateşini yakarak…

***

Hayır görmedim, geçmedim değil

Çok dolaştım çok yoruldum…

Yüreğim çok düşündürür çirkinliklerinizi

Ve gözlerime yarasa karanlıklarınızı…

***

Hangi ellerimle taşıdım bunca odunu

Hangi ellerimle ateşledim ki…

***

Ben ne zaman tanıdım

Ve ne zaman sattım sizi…

Gelinliğimden analığımdan, kadınlığımdan

Yaşayamadıklarımı…

***

Bir dinleyip deneseniz

Ne ağır bir yenilgiydi bu anlarsınız…

***

Ateş türküleri utandırmıyor mu

Hala sizi…

N.Cahit

BİR MAVİYE AĞLAMAK…

Tuttu budalaca bir şey yaptı

Tüm Akdeniz’i gönderdi ona

Sonra da imzasını attı uzun bir yalnızlığa

Ve kendi sürgününe…

***

Oysa, hele de akşamüstleri denizsiz çekilmiyordu Lefkoşa

Bunu biliyor… Biliyordu da…

Yine de kalkıp tüm Akdeniz’i

Yine de ona gönderiyordu.

***

Mevsimlerden neydi takvimlerde

Farkında bile değildi… Gözlerine kar yağıyordu

Sonra, birer martı kanadı olup

Yüreklere dönüşüyordu da

Mavi mavi terliyordu… Uykularında…

***

Evet, budalaca bir şeydi yaptığı

Tüm Akdeniz’i ona göndermek yani…

Tüm martılarını, tuzunu ve maviliğini

Göndermek…

Lefkoşa’yı denizsiz bırakmak yani…

***

Olsa olsa bir maviye susmak…

Ve de ağlamaktı…

Bir maviye…

İşte o kadardı

Ve o da öyle yaptı…

Neriman CAHİT