Angolemli kaza yaptı
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Karpaz - Mağusa anayolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Karpaz - Mağusa anayolu üzerinde, saat 22:00 sıralarında, trafik kazası geçirdi. Angolemli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Angolemli yönetimindeki NF 755 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Çayırova dahilinde Sazlıköy kavşağı yakınlarında sağa meyili viraja geldiği zaman kontrolü kaybedip yolun sağından çıkarak park halinde bulunan CV 495 plakalı araca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.
Angolemli, olay yerine gelen ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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