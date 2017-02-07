Meltem Sonay

Meclis, Kıbrıs Türk Hava Yolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi raporunu görüşüyor.

Komite Başkanı Zorlu Töre’nin raporu okumasının ardından ilk sözü olan TDP Milletvekili, deneyimli siyasetçi Hüseyin Angolemli, raporda CTP Dönemleri’nin olduğunu ancak UBP Dönemleri’nin hiç bulunmadığını ifade etti, ‘Bazılarını korur gibi’ değerlendirmesi yaptı.

Angolemli’nin ifadeleri şöyle:

“Beklenen bir rapor değil, ‘bazılarını’ korur gibi… Bu komite hiç kimseyi suçlu, sorumlu bulmadı mı?

İlgili dönemin Bakan ve Başbakanı’nı niye dinlemedi?

Ben hatırlıyorum o dönemin, uçuşların sonlandırıldığı dönemin Ulaştırma Bakanı Ersan Saner her gün ‘uçtu, uyuyor’ diye diye nutuklar atardı. Ben de kendisine ‘bu gidişle seni uçuracaklar’ derdim. Ey zamanın bakanı Ersan Saner, hani uçak gökyüzünde… Bu raporda CTP Dönemleri var, UBP Dönemleri yok…”.