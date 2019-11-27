Anayolda u dönüşü yaptı, karşıdan gelen motorla çarpıştı

Girne’de kazaya neden olup, Tufan Sevinçer’in çenesinin kırılmasına neden olan Hindistan ve ABD uyruklu V.D tutuklanarak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Yağız Kol, 23 Kasım saat 19.00 sıralarında Girne Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde MEA 418 plakalı araçla seyreden zanlının, dikkatsiz bir şekilde anayol içerisinde U dönüşü yaptığı esnada aynı yönde seyreden Tufan Sevinçer yönetimindeki MK 274 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışmaya neden olduğunu ifade etti.

Kazada yaralanan Sevinçer’in Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldığını, çenesinde kırıklar oluştuğunu kaydeden Kol, zanlının da soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi. Zanlının 2 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, bir gün daha süre talep etti.

Mahkeme zanlının bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)