Anayolda takla attı
Girne-Lefkoşa Anayolu Boğaz Polis Lojmanları yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.
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Girne-Lefkoşa Anayolu Boğaz Polis Lojmanları yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Yönetimindeki RD 680 plakalı salon araç ile Lefkoşa’dan Girne’ye doğru seyreden 26 yaşındaki Nebi Yaşar, yoldan çıkarak beton merdivenlere çarptı.
Yaşar’ın yönetimindeki araç çarpmanın etkisiyle takla atarak anayolda durabildi.
Kazanın ardından Nebi Yaşar hafif yaralanırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası, nebi yaşar
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