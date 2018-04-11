Anastasiadis’ten paskalya mesajı: Hedef statükonun devamı değil

Kıbrıslı Rum liderı Nikos Anastasiadis, Rum tarafının hedefinin, statükonun devamı değil, kalıcı, çağdaş, işlevsel ve AB ilke ve değerleriyle tam uyum içerisindeki bir devlet yaratmak olduğunu ifade etti.

Politis gazetesinin haberine göre, Paskalya yortusu nedeniyle mesaj yayınlayan Anastasiadis, karşılıklı saygı çerçevesinde “vatanın yeniden birleşmesi ve bağımsızlaşması” için gereken önkoşulların sağlanabileceğini kaydetti.

Anastasiadis, ilerleyen zamanlarda “bölgedeki gerginliğin aşılması ve barış ile işbirliği yolunun bulunmasına yönelik” karşılıklı anlayış oluşacağına inandığını belirtti.

Habere göre Anastasiadis, Paskalya yortusunun Hristiyanlığın en büyük yortusu olduğunu ve herkese, insanların birbirinden farklı olduğunu kabul etmesi gerektiğini anımsattığını ifade etti.