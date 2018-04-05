Anastasiadis'in seçim harcamaları açıklandı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de, diğer adayların ardından, Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde harcadığı miktarı açıkladığı belirtildi.

Alithia gazetesi Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, seçim giderlerinin, 971 bin 436 Euro, gelirlerinin ise 971 bin 600 Euro olduğunu yazdı.

Gazete diğer başkan adaylarından ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun, seçim giderlerinin 132 bin 595 Euro, gelirlerinin ise 34 bin 288 Euro, Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın ise giderlerinin 334 bin 185 Euro, gelirlerinin 330 bin 690 Euro şeklinde olduğunu belirtti.