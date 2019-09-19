"Anastasiadis'in açıklamaları endişe verici"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erhürman Kıbrıs konusuna ilişkin olarak, New York’taki BM Genel Kurul çalışmalarına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, Kıbrıslı Türk lider Akıncı ile gerçekleştirdikleri son görüşmelerde bir üçlü görüşmenin olası olmadığı izlenimi edindiklerini söyledi.

Son dakika değişikliği olmaması halinde Guterres’in her iki liderle ayrı ayrı görüşeceğini ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in New York öncesinde yaptığı açıklamanın endişe verici olduğunu kaydetti.

Erhürman, Anastasiadis’in müzakerelerin Türkiye’nin hidrokarbon konusundaki faaliyetleri, hükümetin de Maraş konusundaki açılımı durdurulmadan başlamayacağı açıklamasının bir ön şart anlamı taşıdığını söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bu çok da arzu ettiğimiz bir şey değildi. ENI ve TOTAL ile yapılan anlaşmanın gündeme gelmiş olması endişelerimizi daha da artırıyor” dedi.

Erhürman, hidrokarbon konusunun Türk tarafının önerileri, Maraş konusunun ise BM kararları çerçevesinde ele alınarak halledilebilecğini kaydetti.