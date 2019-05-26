Anastasiadis'den seçim açıklaması

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanu Anastasiadis seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Parlamentosu Seçimleri hakkındaki yazılı açıklaması

Bugün siyasi bir medeniyet ortamında, Avrupa ülkesine yaraşır bir şekilde gerçekleşen seçimlerden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.

Bu süreçte görevini başarıyla yerine getiren herkese en içten teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca halktan yetki olacak olan tüm adayları da kutlarım. Hepsinin de birlik içinde Kıbrıs vatandaşlarının çıkarı yönünde çalışacaklarından eminim.

Aynı zamanda, her ne kadar vatandaşlarımızın büyük bir kısmının çekimser oy kullanması kaygı verici bir şey olsa da seçme hakkını kullanan herkese teşekkürlerimi sunarım. Çekimser oy kullanımı gerek Kıbrıs’ta gerekse Avrupa düzeyinde ciddiye alınması gereken bir konudur.

Kıbrıslıtürk vatandaşlarımızın seçimlere yoğun katılımından duyduğum memnuniyetimi dile getirmemek ayrıca bir eksiklik olurdu.

Seçimler bitmiştir. Yarından itibaren, ülkemizi tehdit eden her ne varsa birlik ve kararlılıkla çalışıp Kıbrıs sorununun çözümü için çabalarımızı sürdürerek halkımızın beklentilerini karşılama konusunda devletimizi dayanaklı kılacak gerekli tüm düzenlemelere/reformlara gitmemiz gerekmektedir.