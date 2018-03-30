Anastasiadis tüm imkanları kullanmaya hazır

Kıbrıs Rum lider Nikos Anatasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne bile götürebileceğini söyledi.



Kıbrıs Rum radyosu, Anastasiadis’in Yunan ERT kanalına özel söyleşi verdiğini duyurdu. Anastasiadis, Türkiye’nin arama yapmak üzere Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Kıbrıs Rum tarafının, elindeki bütün siyasi ve diplomatik imkanları harekete geçireceğini, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne götürebileceğini kaydetti.