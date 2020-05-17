Anastasiadis: “Niyetimiz geçişleri siyasi sebeple kapatmak değildi”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, adada karşılıklı geçişlerin çok yakında yeniden işlemeye başlayacağı kanaatini dile getirdi.

Anastasiadis, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar sürecinde Politis’le konuştu.

Anastasiadis’in gazetecileri Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nda, tek başına bir odada kapalı, maske, eldiven ve antiseptiklerle tam donanımla karşıladığı dikkat çekti.

Uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde yurtdışında okuyan öğrencilerin ülkeye geri dönmemesinin insanlık dışı ancak gerekli olduğu görüşünü dile getiren Anastasiadis, bu süreçteki uygulamalardan genel olarak memnun olmakla birlikte “en zayıf halka” diye nitelediği öğretmenlerin, uzaktan eğitim konusunda eğitimsiz olduğunu söyledi.

Genel olarak uygulanan kısıtlamalar, sağlık sistemi, ekonomi v.b. üzerinde yoğunlaşan söyleşide, geçişlerin kapatılması da yer aldı.



“Kapatmayı asla hedeflemedik”

Adadaki geçiş noktalarının yeniden açılıp açılmayacağı, ne zaman açılacağı sorusuna karşılık Anastasiadis, “barikatları kapatmayı asla hedeflemedik” diye başladı.



Anastasiadis, şöyle devam etti:

“Daha iyi sağlık denetimi için önleyici tedbirler alındı. İşleyişi askıya alınan barikatlar vatandaşlara hizmette veya denetimlerde zorluk yaratmayacak şekilde seçildi. Örneğin Ledra (Lokmacı) barikatında, doğru kontrol yapılması imkânsız olacak kadar çok geçiş vardı. Ancak Ledra Palace, birkaç yüz metre ilerde de araç geçişleri için Ay. Demet (Metehan) barikatları vardı. Dolayısıyla, niyetimiz siyasi sebeple kapatmak değildi. İki barikatın daha açılacağı günlerdi, inşallah dostum Akıncı beni işitir, askerî bölge addedilen Piroi (Gaziler) ve Kokkina’dakiler (Erenköy) de açılır. Aksi halde o barikatlar da işleyecekti. Geçişlerin yasaklanması bütün barikatları kapatan kuzeyden geldi.”



Geçişlerin ne zaman başlayacağına yönelik de Anastasiadis şunları söyledi:

“Ülkenin epidemiyolojik durumu çerçevesinde. Havaalanları yeniden işleyecekse, barikatların açılmaması mümkün mü? Bazılarında sorun olursa, o barikatın işleyişinin askıya alındığını söyleyebilirsin ama diğerleri açık kalır. Hepsinden geçişlere müsaade edilmesi de artık zaman meselesi.”



“İşçilere biz sorun çıkartmadık”



Anastasiadis, güneyde çalışan 1.500 civarında Kıbrıslı Türkün güneye geçme talepleri hatırlatıldığında ise şu cevabı verdi:

“Sorun çıkaran biz değiliz. Bugüne kadar gerek tıbbi alanda gerek ödenekler alanında ihtiyacı olan hemşerilerimize hizmet veriyoruz. Bu bin 500 kişiye de verilir çünkü çalışamayanlar, Çalışma Bakanlığı’nın ödenek programına dâhil edilebilir. Ayrım yapmıyoruz.”





“Kıbrıs sorunu Erdoğan’un ofisinde”



Salgın aşamasında Kıbrıs sorununun nerede olduğu sorulduğunda “Erdoğan’ın ofisinde” cevabını veren Anastasiadis “gerçekçi olalım. Şu anda istesek de istemesek de maalesef Sayın Akıncı tartışmalıdır. Yalnız içteki rakipleri tarafından değil Türkiye tarafından da” dedi.

“Seçim kampanyası sırasında Sayın Akıncı’nın yanında olacak mısınız?” sorusuna karşılık Anastasiadis “Kıbrıs Türk toplumuna karışması düşünülecek en son kişi ben olurdum. Bu, Sayın Akıncı’nın kaybetmesi için en iyi reçetedir. Önceki adayda oldu” ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı’na Kıbrıslı Türklere yardım konusunda mektup gönderdiği hatırlatılarak, başka uluslararası kuruluşların da Akıncı ile doğrudan teması olup olmadığı sorulduğunda “Bu, AB tarafından Kıbrıslı Türk hemşerilerimize verilen yardım çerçevesi içerisindedir” cevabını veren

Anastasiadis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin by-pass edilmesi izlenimi veren bir hareket olabilir mi” sorusuna karşılık şunları söyledi:

“Hayır. Kesinlikle. Avrupa Konseyi’nde, işgal bölgelerine verilmekte olan yardımın artırılmasını da kabul etmeye hazır olduğumuzu açıkça söyledim, yeter ki doğru prosedürler olsun ve Türkiye’nin sebep olduğu kriz kalksın.”

“Dolayısıyla, Komisyon’un bu hareketlerinden haberdar mıydınız?” sorusuna karşılık da “Elbette. Her şeyi biliyorduk. Ne yardım verileceğini de nasıl verileceğini de” ifadesini kullandı.