Anastasiadis adaylığını14 Ekim’de açıklayacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, başkanlık seçimlerinde adaylığını koyacağını resmi olarak 14 Ekim tarihinde açıklayacak.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’ta 28 Ocak ve 4 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen başkanlık seçimlerinde aday olacağını, resmi olarak 14 Ekim tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Habere göre Anastasiadis, “Antenna1” kanalına yaptığı açıklamada, resmi adaylığını 14 Ekim tarihinde açıklama niyetinde olduğunu belirtirken, seçim öncesi dönemde siyasi çatışmalara girme ve ortamı germe niyetinin ise bulunmadığını vurguladı.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis de konuya ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in adaylığını resmi olarak 14 Ekim’de duyuracağını ve açıklaması sırasında neden yeniden başkan seçilmek istediğine de açıklık getireceğini belirtti.