Anadolu Ateşi’nin ‘Kıvılcımı’ Lefkoşa’da

Fehime ALASYA

Türkiye’nin ünlü dans organizasyonu Anadolu Ateşi, 10’uncu okulunu Kıvılcım Çocuk Topluluğu grubuyla Lefkoşa’da açıyor.

Muhtar Yusuf Galeria’daki BKM Mutfak tiyatro merkezi ile birlikte faaliyet gösterecek olan Anadolu Ateşi Kıbrıs Lefkoşa Akademi’de basın toplantısı düzenlendi.

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında akademinin işleyişine yönelik açıklama yapılırken, Erdoğan, toplantı sonrası YENİDÜZEN’e konuştu.

12 Ekim’de çalışmalarına başlayacak olan akademi, Haziran ayında ilk sahnesini almayı planlıyor.

Dün itibariyle akademiye 3 ile 17 yaş aralığında 90 çocuğun başvurduğunu belirten Mustafa Erdoğan, toplamda 190 kişiye ulaşmayı hedeflendiği belirtildi.

20 yıl önce akademinin kurulduğunu anlatan Erdoğan, üç kuşak yetiştirdiklerini belirterek, “Kıbrıs’ın kültür sanat hayatına bir katkıda bulunmak, buradan bir şeyler öğrenmek için buradayız. Bundan sonra daha fazla Kıbrıslı olacağız. Burada yetişen arkadaşlarla yeni bir dünya serüveni daha başlatacağız.” dedi.

Kıbrıs’taki yerel dansları inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Erdoğan, ülkede yaptığı tüm gösterilerde mutlaka Kıbrıs danslarını sahnelediklerini belirterek, bu dansların Türkiye’deki akademiler tarafından da talep edildiğini anlattı.

Akademideki derslerin dünya sahnelerinde deneyim kazanmış eğitmenler tarafından verileceğine dikkat çeken Erdoğan, kendinsin de eğitimlere katılacağını belirtti.

“Kıbrıs’taki yerel danslara Türkiye’den de talep geliyor”

YENİDÜZEN’e özel açıklama yapan Mustafa Erdoğan, Kıbrıs’taki yerel dansları inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Erdoğan, ülkede yaptığı tüm gösterilerde mutlaka Kıbrıs danslarını sahnelediklerini belirterek, bu dansların Türkiye’deki akademiler tarafından da talep edildiğini anlattı.

Erdoğan, “Daha yeni duyuluyoruz ama şu an 90 kişi kayıt aldık, 190’a ulaşmak hedefimiz. Buna ilk başladığımızda tüm Türkiye’de 60 kişiydik, şimdi iki bin kişiyi aştık.

Yaş grubu olarak 3 yaşından itibaren yetişkinlere dek kayıt alıyoruz. İki bin kişinin yaş ortalaması 6-7 yaş grubudur.

Türkiye’deki çeşitli okullarda Kıbrıs dansları çalışılıyor. Bünyemizde zaten olan bu dansları artık çok daha sık kullanacağız.

Halka açık oyunların 7-8 Haziran gibi sahnelenebilecek.

Eğitimlerimiz, dünya sahnelerinde deneyim kazanmış, gösteriler yapmış, en az 10 yılını sahnede geçirmiş Anadolu Ateşi dansçılarımız tarafından verilecek, bizzat ben de burada olacağım.” dedi.

102 ülkede, 5 binin üzerinde gösteri, 45 milyonu aşan seyirciyi

Bugüne kadar 9 okulda 2 binin üzerinde kişiyle aktif olan Anadolu Ateşi’nin onuncusunu Lefkoşa’da açtıklarını belirten Erdoğan, bu sayının 13’e çıkacağını anlattı.

Basın toplantısında konuşan Erdoğan, 1999 yılında kurulan, 2001 yılında ilk gösterimini yapan akademinin dünyanın birçok noktasında, 102 ülkede, 5 binin üzerinde gösteri yaptıklarını, 45 milyon seyirciyi aştıklarını anlattı.

Erdoğan, “Kıbrıs bizim kişisel olarak sevdiğimiz bir yer, amacımız sadece buralı olan çocuklardan bir gösteri grubu oluşturmak, eğitim vermek ve hem burada hem de dünyanın her yerinde gösteriler yapmak.

Bu güne dek edindiğimiz tecrübeleri, damıtılmış bilgileri buraya aktarmaya geldik.” dedi.

Avrupa’dan başlayarak dünyayı dolaştıklarını anlatan Erdoğan, hala dünyanın birçok ülkesinde bilet satışları bulunduğunu belirtti.

“Bu oluşumun içinde bulunmak bana gurur veriyor.” diyen Erdoğan, her insanın mutlaka yaşamının bir yerinde dans eğitimi alması gerektiğini ifade etti.

“Keşke siyasilerimiz zamanın birinde dans etseydi de siyaset bu kadar kaba olmasaydı” diyen Erdoğan, dansın insanlara getirilerine değindi.

Dans ve tiyatro eğitimi alan çocukların eğitim hayatında da ciddi yükselişler olduğunu anlatan Erdoğan, “Siz bir gösteriye geldiğinizde aslında o çocukların karnelerini, aldıkları takdirnameleri görürsünüz. Çünkü biz sosyal faaliyetin yanında çocukların dersleriyle de ilgileniriz, çünkü bunlar hayatın ta kendisidir.” dedi.

“Salamis Efsanesi teması işlenecek”

Her okulun ayrı bir eseri olduğuna değinen Erdoğan, farklı senaryoların sahneye konduğunu anlattı, Akademi Lefkoşa’da ilk yıl yapılacak olan genel repertuar çalışması ardından Salamis Efsanesi temasının işleneceğine değindi.

Erdoğan, “İlk yıl pratik olarak dansın temel disiplinlerini ve kurallarını pratik olarak öğrenecekler, gelişecekler, bu bilgileri yeni temalarla çalışacaklar.

Bunun yanında müzikal de ortaya çıkaracağız.

Bünyemizde yetişen birçok kişi dünya sahnelerinde yer alıyor veya hayatını, geçim kaynağını oluşturan meslek ediniyor.” dedi.

“Daha fazla Kıbrıslı olacağız”

Erdoğan konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Kıbrıs’ın kültür sanat hayatına bir katkıda bulunmak, buradan bir şeyler öğrenmek için buradayız.

Bundan sonra daha fazla Kıbrıslı olacağız. Burada yetişen arkadaşlarla yeni bir dünya serüveni daha başlatacağız.

Tüm bunların yanında sosyal sorumluluk projesi kapsamıyla da çocuk esirgeme kurumu, engelli olan çocuklarımızı da kucakladık.

Akademiye 4 yaşında başlamış ve şu an eğitmenlik yapan, üniversitede eğitim görevlisi olan arkadaşlarımız var. Başlayalı 20 yıl oldu, üç kuşak yetiştirdik.

BKM Mutfak ve Anadolu Ateşi kuşaktan kuşağa taşınacak ve sonsuzlaşacak…

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı branş programların olduğu akademiye kayıtlar sürüyor.”