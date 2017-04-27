Anadolu Ateşi DAÜ’de sahnelenecek
Anadolu Ateşi Dans Gösterisi, yarın akşam 20.30’da DAÜ Stadyumu’nda sahnelenecek
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Anadolu Ateşi Dans Gösterisi, yarın akşam 20.30’da DAÜ Stadyumu’nda sahnelenecek
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, halka açık ve ücretsiz sahnelenecek olan Mustafa Erdoğan yönetimindeki gösteride 45 kişilik dans ekibi yaklaşık iki saat süreyle performans sergileyecek. İki perdelik dans gösterisinde ilk perde 2 sahneden, ikinci perde ise 3 sahneden oluşuyor.
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