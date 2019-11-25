"Amca" her yerde aranıyor
Kardeşinin 12 yaşındaki çocuğuna defalarca tecavüz ettiği iddia edilen F.B., her yerde aranıyor.
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Kardeşinin 12 yaşındaki çocuğuna defalarca tecavüz ettiği iddia edilen F.B., her yerde aranıyor.
Karpaz bölgesinde bir köyde meydana geldiği iddia edilen tüyler ürperten olayda 12 yaşındaki çocuğun hastanelik olması sonucu olay ortaya çıktı.
Polis, her yerde öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen F.B.’yi arıyor.
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Etiketler : tecavüz
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