Amasyalı çifti gözyaşlarıyla uğurlandı

FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 2 YARALI

Trafik yine canlar aldı, Turunçlu-Ulukışla kavşağındaki kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Trafik kazasında iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Aysın Amasyalı öldü