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Amasyalı çifti gözyaşlarıyla uğurlandı

Amasyalı çifti gözyaşlarıyla uğurlandı

Korkunç kazada yaşamını kaybeden Yahya - Aysın Amasyalı çifti son yolculuklarına uğurlandı.

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Korkunç kazada yaşamını kaybeden Yahya - Aysın Amasyalı çifti son yolculuklarına uğurlandı. AMASYALI çifti için Dörtyol Camii'nde toplanan kalabalık çifti gözyaşları arasında uğurlandı.

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Taksicilerden cenaze konvoyu

Taksiciler, Turunçlu-Ulukışla kavşağında dün akşam gerçekleşen kazada hayatını kaybeden taksici Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı’nın cenazesine gitmek üzere toplanıp konvoy oluşturdular. 

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