Amasyalı çifti gözyaşlarıyla uğurlandı
Korkunç kazada yaşamını kaybeden Yahya - Aysın Amasyalı çifti son yolculuklarına uğurlandı.
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Korkunç kazada yaşamını kaybeden Yahya - Aysın Amasyalı çifti son yolculuklarına uğurlandı. AMASYALI çifti için Dörtyol Camii'nde toplanan kalabalık çifti gözyaşları arasında uğurlandı.
Taksicilerden cenaze konvoyu
Taksiciler, Turunçlu-Ulukışla kavşağında dün akşam gerçekleşen kazada hayatını kaybeden taksici Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı’nın cenazesine gitmek üzere toplanıp konvoy oluşturdular.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, yahya amasya, cenaze
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