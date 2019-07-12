Aman dikkat! Deniz hafta sonu da dalgalı!

Meteoroloji Uzmanı Fehmi Oktay ise hafta sonu kaba dalgalı bir deniz olacağını belirterek, uyarılarda bulundu.

Oktay, dünü hava tahmin raporunda da denizin dalgalı olacağı yönünde uyarıları olduğunu belirtti. Katıldığı BRT Haber Bülteni’nde gün içinde denizdeki şiddetli dalgalara ilişkin uyarılarda bulunan Oktay, “Dün iç kesimlerde 40 derece olan hava sıcaklığı bugün 36 dereceye düştü. Nispeten sıcak bir havayla birlikte nemli bir hava kütlesi adamızı etkilemeye başladı. Bölgemizde güney ve batı yönlerinden kuvvetlice bir rüzgar esmesi vardı. Bugün ben bu uyarıyı yapmıştım ve demiştim ki aman dikkat, denizlerimizde kuvvetli rüzgar var, kaba dalgalı bir deniz var, aman dikkat demiştim. Netice itibariyle üzücü bir olay oldu.” dedi.

“Aman dikkat diyoruz”

Oktay şöyle devam etti: “Bugün ve yarın, bu hafta sonu da kaba dalgalı bir deniz, güney ve batı yönlerden kuvvetli bir rüzgar esmesini bekliyorum. Hava sıcaklıkları da düşmeye devam edecek. Yaklaşık Perşembe gününe dek de hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Yarın öğle saatlerinde kısa süreli bir yağış da olmasını bekliyoruz. Ultraviyole radyasyonumuz da çok yüksek, fazla güneş altında durmayalım. Yarın ve Pazar günü kaba dalgalı bir deniz mevcut olacak, aman dikkat diyoruz.”